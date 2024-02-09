الحكومة تدرس السماح بزيادة ارتفاعات المباني الفندقية لزيادة عدد الغرف

MENAFN - Al-Borsa News) وجه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى نطاقات الارتفاعات، خاصة للمبانى الفندقية، فى ظل وجود نقص فى الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات.

كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعى هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

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وترأس مصطفى مدبولى، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.

وترغب الحكومة فى زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، لكن عدد الغرف الفندقية البالغ 220 ألف غرفة يشكل قيداً على تحقيق هذا الهدف.

ولتنفيذ خطتها ترغب الحكومة فى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة.

وخلال العام الماضى استقبلت مصر 14.9 مليون سائح، وهو أكبر عدد تستقبله فى تاريخها. وتستهدف إيرادات من القطاع بقيمة 45 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.

وتمت الموافقة على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 متراً بدلاً من 12 متراً، وهو ما يأتى تلبية للاحتياج وسد العجز فى عدد الغرف الفندقية، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصرى الكبير.

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضى، وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعى إلى سكنى وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التى سبق الموافقة عليها بشأن أراضى قطاع الأعمال.

وقال محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات الخاصة بإعلان مناطق إعادة التخطيط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.

قال عمرو صدقى، مالك لإحدى شركات إدارة الفنادق، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى سابقاً فى مجلس النواب، إن قرار زيادة عدد الغرف الفندقية لرفع الكفاءة العددية وتحسينها فى حد ذاته أمر حميد للقطاع السياحى.

ولكنه يرى أن هناك بعض القرارات التى تتعلق بجهات أخرى بخلاف القطاع السياحى، فإذا كانت هناك فنادق على سبيل المثال قريبة من المطارات يمكن أن يعترض الطيران المدنى؛ نظراً إلى تأثير ذلك على الملاحة الجوية، والفنادق القريبة من الحدود، وهو ما يمكن أن تعترض عليها الجهات المختصة.

أضاف أن توجه زيادة الارتفاعات ستحكمه عدة عوامل مثل العوامل الإنشائية أو الهندسية للمنشأة وما إذا كانت تسمح بإضافة ارتفاعات، وليس فقط القرار الحكومى.