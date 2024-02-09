بنيان للتنمية تستحوذ على مبنى جديد بمشروع جولدن جيت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة، عن الاستحواذ على ثامن أصل عقارى فى مشروع“جولدن جيت” التابع لشركة ريدكون بروبرتيز بمدينة القاهرة الجديدة، وهو مبنى مستدام يضم وحدات إدارية، بمساحة بنائية 6888 مترًا مربعًا.
وقال شامل أبو الفضل، رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتنمية والتجارة، إن الصفقة تعزز استراتيجية بنيان لتصبح المنصة العقارية التى تركز على ملكية وإدارة الأصول العقارية الإدارية والتجارية، لتحقيق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار.
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وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز:“تعاقدنا مع أكثر من 50 علامة تجارية عالمية للتواجد بمشروع جولدن جيت مع بدء عملية تسليم الوحدات فى 2024”.
وأشار عبد الله، إلى أن شركة ريدكون حققت المستهدف من المبيعات لعام 2023 بإجمالى 11 مليار جنيه.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن التعاون مع“بنيان” يؤكد على تحقيق رؤية“ريدكون” لإقامة المشروعات الخضراء التى تدعم الاستدامة البيئية، وتجمع بين الحداثة والأسس السليمة للبناء.
ويقع مشروع“جولدن جيت” فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تبلغ 15 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع.
وتمتلك شركة بنيان للتنمية والتجارة حاليًا مجموعة متنوعة من 8 أصول تجارية فى شرق وغرب القاهرة.
يذكر أن شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، وهى شركة إدارة أصول، استحوذت على بنيان للتنمية والتجارة فى يوليو 2018 بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار.
وتتفاوض شركة بنيان للتنمية والتجارة للاستحواذ على عدد من الأصول العقارية الإدارية واللوجستية، لتعزيز محفظتها وزيادة عوائد المساهمين.
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