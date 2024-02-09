بنيان للتنمية تستحوذ على مبنى جديد بمشروع جولدن جيت

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة، عن الاستحواذ على ثامن أصل عقارى فى مشروع“جولدن جيت” التابع لشركة ريدكون بروبرتيز بمدينة القاهرة الجديدة، وهو مبنى مستدام يضم وحدات إدارية، بمساحة بنائية 6888 مترًا مربعًا.

وقال شامل أبو الفضل، رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتنمية والتجارة، إن الصفقة تعزز استراتيجية بنيان لتصبح المنصة العقارية التى تركز على ملكية وإدارة الأصول العقارية الإدارية والتجارية، لتحقيق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار.

موضوعات“YBA” يشرف على 4 مشروعات عقارية فى السعودية خلال 2024 970 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تنفيذ صفقة على أسهم“بايونيرز بروبرتيز” بـ14.5 مليون جنيه

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز:“تعاقدنا مع أكثر من 50 علامة تجارية عالمية للتواجد بمشروع جولدن جيت مع بدء عملية تسليم الوحدات فى 2024”.

وأشار عبد الله، إلى أن شركة ريدكون حققت المستهدف من المبيعات لعام 2023 بإجمالى 11 مليار جنيه.

وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن التعاون مع“بنيان” يؤكد على تحقيق رؤية“ريدكون” لإقامة المشروعات الخضراء التى تدعم الاستدامة البيئية، وتجمع بين الحداثة والأسس السليمة للبناء.

ويقع مشروع“جولدن جيت” فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تبلغ 15 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع.

وتمتلك شركة بنيان للتنمية والتجارة حاليًا مجموعة متنوعة من 8 أصول تجارية فى شرق وغرب القاهرة.

يذكر أن شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، وهى شركة إدارة أصول، استحوذت على بنيان للتنمية والتجارة فى يوليو 2018 بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار.

وتتفاوض شركة بنيان للتنمية والتجارة للاستحواذ على عدد من الأصول العقارية الإدارية واللوجستية، لتعزيز محفظتها وزيادة عوائد المساهمين.