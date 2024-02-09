((إكس برت)) تخطط لتطوير 3 مشروعات عقارية باستثمارات 100 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة ((إكس برت)) للتطوير العقارى لتنفيذ 3 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.
وقال هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، مؤسس شركة ((إكس برت))، إنه تم تأسيس ((إكس برت)) بالشراكة مع مستثمر سعودى وآخر كويتى؛ حيث تستهدف الشركة تنمية مشروعات عقارية متكاملة ومستدامة.
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وأضاف ((العسال)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة، خلال العام الجارى، بإجمالى استثمارات 100 مليار جنيه.
وأوضح أن خطة الشركة تتضمن تنفيذ 4 مشروعات فى العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد الجديدة، والساحل الشمالى.
وأوضح أن المشروعات بنشاط عمرانى متكامل، وتضم أنشطة سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والتعليمية.
وقال ((العسال))، إن المشروع المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة سيضم 5 فنادق، موضحاً أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالنشاط الفندقى فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر.
وأضاف أن الشركة تتفاوض حالياً للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 800 فدان فى الساحل الشمالى، لتنفيذ مشروع ((المارى)) بنشاط عمرانى متكامل، ومن المخطط الإعلان عن طرح المشروع خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأوضح أن جميع مشروعات الشركة التى سيتم الإعلان عنها بمساحات كبيرة وتطوير ذاتى من خلال موارد الشركة.
وقال ((العسال))، إن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية فى مناطق متنوعة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة، ضمن خطتها للتوسع فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة.
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