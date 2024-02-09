((إكس برت)) تخطط لتطوير 3 مشروعات عقارية باستثمارات 100 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ((إكس برت)) للتطوير العقارى لتنفيذ 3 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.

وقال هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، مؤسس شركة ((إكس برت))، إنه تم تأسيس ((إكس برت)) بالشراكة مع مستثمر سعودى وآخر كويتى؛ حيث تستهدف الشركة تنمية مشروعات عقارية متكاملة ومستدامة.

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وأضاف ((العسال)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة، خلال العام الجارى، بإجمالى استثمارات 100 مليار جنيه.

وأوضح أن خطة الشركة تتضمن تنفيذ 4 مشروعات فى العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد الجديدة، والساحل الشمالى.

وأوضح أن المشروعات بنشاط عمرانى متكامل، وتضم أنشطة سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والتعليمية.

وقال ((العسال))، إن المشروع المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة سيضم 5 فنادق، موضحاً أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالنشاط الفندقى فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر.

وأضاف أن الشركة تتفاوض حالياً للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 800 فدان فى الساحل الشمالى، لتنفيذ مشروع ((المارى)) بنشاط عمرانى متكامل، ومن المخطط الإعلان عن طرح المشروع خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأوضح أن جميع مشروعات الشركة التى سيتم الإعلان عنها بمساحات كبيرة وتطوير ذاتى من خلال موارد الشركة.

وقال ((العسال))، إن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية فى مناطق متنوعة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة، ضمن خطتها للتوسع فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة.