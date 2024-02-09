تسديد مبلغ جدية حجز 1435 وحدة في جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن هناك إقبال على حجز الوحدات السكنية المطروحة بالحي السكني“جاردن سيتي الجديدة”، بالعاصمة الإدارية، والتي بدأ حجزها منذ أيام، من خلال شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري – المملوكة للوزارة- ولا يزال باب الحجز مفتوحا للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الحاجزين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز حتى الآن، 1435 حاجزاً.

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وأوضح أن حي“جاردن سيتي الجديدة”، يتم تنفيذه طبقاً لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم؛ ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، وسيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري.

وأضاف أن حي“جاردن سيتي الجديدة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

من ناحية أخرى، ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعاً لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق“Arcgis Quick Capture”، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان.