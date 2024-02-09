المجتمعات العمرانية تبيع أراضى بالدولار الأمريكى لـ32 شركة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
قرار جديد من الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية البورصة ترتفع 1.32% فى الختام بتداولات 4.9 مليار جنيه التضخم السنوى فى مصر يتراجع إلى 31.2% يناير الماضى
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بعدد 32 شركة.
وتوزعت الأراضى على مدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.
MENAFN09022024000202011048ID1107832148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.