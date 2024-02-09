المجتمعات العمرانية تبيع أراضى بالدولار الأمريكى لـ32 شركة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتقرار جديد من الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية البورصة ترتفع 1.32% فى الختام بتداولات 4.9 مليار جنيه التضخم السنوى فى مصر يتراجع إلى 31.2% يناير الماضى

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بعدد 32 شركة.

وتوزعت الأراضى على مدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.