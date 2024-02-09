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واشنطن: ضربات أميركية جديدة على مواقع حوثية في اليمن

2/9/2024 3:09:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، أنها نفذت ضربات جوية استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من جانب الحوثيين في اليمن، بحسب واشنطن تايمز .


وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس، إن هذه الزوارق والصواريخ قد رصدت "في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وكانت تمثل "تهديدا وشيكا".


وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق الخميس، أنه شن ضربات ليل الأربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدا أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ، على سفن تجارية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية .


ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

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