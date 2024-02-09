ارتفاع عدد الشهداء في دير البلح والزوايدة إلى 15

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منازل في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة إلى 15.



ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ126، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء وتركزت في وسط وجنوب القطاع.



وبالتوازي مع ذلك، أعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح جنوب القطاع، وللمرة الأولى يقر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد.

