ارتفاع عدد الشهداء في دير البلح والزوايدة إلى 15

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منازل في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة إلى 15.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ126، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء وتركزت في وسط وجنوب القطاع.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح جنوب القطاع، وللمرة الأولى يقر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد.
MENAFN09022024000208011052ID1107831979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.