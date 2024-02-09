استهداف الأونروا... مؤامرة إسروأمريكية.... لتصفية القضية الفلسطينية؟

MENAFN - Amman Net) يمثل إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول من عام 1948 إلتزاما دوليا بالعمل على حل معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر تمكينهم من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إثر عشرات المجازر التي إرتكبتها العصابات الصهيونية اليهودية بدعم وتمكين من قوات المستعمر البريطاني.معان تعليق تمويل الاونروا الاونروالم يأتي تعليق أمريكا ومحورها تمويل الاونروا جزافا بل تأتي في سياق حملة قديمة متجددة تقودها أمريكاتستهدف تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل قضية اللاجئين جذرها واساسها ومحورها.



لإستهداف الاونروا معان منها

:

أولا : وجودها توثيق لما يقرب من ست ملايين فلسطيني لاجئ في المنافي منذ ست وسبعين عاما يشكل نقيضا وتفنيدا للسردية الإستعمارية الصهيونية ان فلسطين أرض بلا شعب أعطيت لشعب بلا أرض .

ثانيا : لما تمثله من عنوان وشاهد

لنتائج حرب الإبادة والتطهير العرقي التي مارستها قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية منذ قرار عصبة الأمم

بفرض الإنتداب البريطاني الإستعماري على فلسطين لتنفيذ

وعد بلفور اي جريمة بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني .

ثالثا : التحرر من مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية إتجاه تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم الناجمة عن تلك الجرائم والمجازر الدموية والوحشية

التي إرتكبوها دون أي وازع إنساني

سجلها التاريخ المعاصر

.

رابعا : محاولة لإسقاط صفة لاجئ المنصوص عليها في ميثاق الاونروا سواء بقوة الهيمنة والنفوذ الأمريكي او عبر إعادة محاولة تعريف اللاجئ بعد فشل

الرئيس الأمريكي السابق ترامب بذلك

وبالتالي إسقاط الحق القانوني لملايين اللاجئين الفلسطينيين بالعودة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 تمهيدا لإنتزاع قرار دولي

للإعتراف بيهودية نقية لللكيان الإسرائيلي المصطنع وما يعنيه من تهجير قسري لكل من لا يدين باليهودية خارج أرض فلسطين التاريخية.

من حيث التوقيت والاهداف:

جاء قرار تعليق تمويل الاونروا تحت ذريعة ومزاعم

واهية وحتى لو ثبتت لا تجيز لأمريكا إيقاع عقوبات جماعية بجمهور اللاجئين او النيل من مشروعية ووجود الوكالة الدولية فهذا القرار يتناقض

كليا مع مبادئ العدالة والقانون والإلتزامات السياسية والاخلاقية والقانونية لمبادئ الإنسانية إتجاه اللاجئين الفلسطينيين التي ولدت ونشات نتيجة لما تعرضوا ويتعرضوا

له من مجازر دموية في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي .

كما جاء قرار أمريكا ومحورها بتعليق التمويل للانروا كعقاب لها على تقريرها وتصريحات مفوضها التي تتمتع بمصداقية عما آل إليه الوضع الكارثي والإنساني الناجم عن فظاعة ووحشية الجرائم التي إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي إستندت

في جزء منها محكمة العدل الدولية

بقرارها الذي أقر من حيث المبدأ ان ما إرتكبته قوات الإحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية.



اما الهدف الحقيقي للقرار الأمريكي يتمثل في :

* إتهام

U N R W A

بالإرهاب في سياق مؤامرة تهدف تهيئة المناخ الدولي لإنتزاع قرار بتصفيتها .

* إنهاء

منظمة دولية يشكل بقاءها دليل على حرب التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني التي مارستها القوى الإستعمارية مباشرة وعبر دعم العصابات الصهيونية اليهودية الإرهابية .

* التخلي عن مسؤوليتها كدول صانعة لكيان إرهابي مارق ووفق مسؤوليتها كدول نافذة او دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

* تشديد الحصار والخناق وسبل العيش على أبناء فلسطين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم خارج وطنهم

في محاولة لإعادة سيناريو التهجير القسري عام 1948 .

* الضغط على الدول المضيفة وخاصة الأردن عقابا على موقفه الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفضه مبدأ التهجير سواء من غزة او الضفة الغربية .

القرار الأمريكي بتعليق تمويل الاونروا ودعم مزاعم سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا ودوليا حازما وصارما للتصدي للمؤامرة الإسروامريكية بتصفية وكالة الغوث تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية بتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين عودة اللاجئين الفلسطينيين من العودة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

بات من الأهمية والضرورة القصوى ان تبادر دول عربية وإسلامية شقيقة ودول صديقة تؤمن بسمو مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والعدالة ومن أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين بإتخاذ إجراءات ضاغطة على أمريكا لوقف إنحيازها ودعمها للكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي و بالتقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يقضي بتجميد عضوية الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالأمم المتحدة عقابا على رفضه الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة ورفضه تنفيذ القرارات الدولية ورفض تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.... وهذا أضعف الإيمان.....

الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم سيجهض المؤامرة الإسروامريكية بتصفية القضية الفلسطينية وسيواصل نضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى الحرية والإستقلال

وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم بإذنه تعالى..