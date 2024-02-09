بايدن يقول إن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز الحد

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ السلوك العسكري في قطاع غزة قد تجاوز الحد.

وأكد بايدن أنه يضغط الآن بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة.

وانتقد

بايدن المستشار الخاص روبرت هور لأنه ذكر في تقريره أن الرئيس الأمريكي لم يتذكر متى توفي ابنه بو، في إشارة إلى فقدان بايدن الواضح للذاكرة، ولكن بايدن ارتكب هفوة جديدة في هذا الخطاب حيث وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.

وقال بايدن في خطاب مفاجئ في البيت الأبيض مساء الخميس إنّ” رئيس المكسيك السيسي لم يكن يرغب بفتح“البوابة”

للسماح بدخول المواد الإنسانية ولكنني تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة”.

وأضاف“تحدثت مع بيبي (بنيامين نتنياهو)

لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي. لقد كنت أضغط بشدة، وبقوة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا. هناك الكثير من الأبرياء الذين يواجهون المشاكل ويموتون. ويجب أن يتوقف جوع الناس في غزة”.

وقال التقرير إن المحققين وجدوا أن“ذاكرة بايدن كانت محدودة إلى حد كبير” خلال مقابلات مع مكتب هور العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن بايدن – خلال مقابلة عام 2023 – لم يتذكر متى توفي ابنه بو ولا السنوات التي قضاها نائبا للرئيس.

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحافيين في البيت الأبيض“حسناً، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة”.

(أ ف ب)