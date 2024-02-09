كأس الأمم الآسيوية تغازل قطر والأردن في نهائي عربي خالص

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- بعد مشوار طويل في البطولة شهد خوض 6 مواجهات لم تخل من الإثارة والندية، أصبح متبقيا أمام منتخبي قطر والأردن خطوة واحدة فقط نحو التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية 2023.

ويلتقي منتخبا قطر والأردن غدا السبت في المباراة النهائية للمسابقة القارية، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، في مواجهة عربية خالصة على ملعب (لوسيل) المونديالي.

ويعتبر هذا هو النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، لتضمن كرة القدم العربية احتفاظها باللقب القاري للنسخة الثانية على التوالي، بعدما توج المنتخب القطري بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة عام 2019.

كما ضمنت الكرة العربية التتويج بلقبها السابع في النسخة الـ18 لأمم آسيا، بعدما سبق أن فازت السعودية بالمسابقة 3 مرات، فيما نالت الكويت والعراق وقطر كأس البطولة مرة وحيدة.

وكان النهائي العربي الأول في أمم آسيا خلال نسخة البطولة عام 1996، حينما توجت السعودية باللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح، بينما كان المنتخب العراقي هو بطل النهائي العربي الثاني في المسابقة، عقب فوزه 1 / صفر على نظيره السعودي بنسخة عام 2007.

ويتطلع منتخب قطر لأن يصبح خامس منتخب يحتفظ بكأس الأمم الآسيوية في نسختين متتاليتين على الأقل، بعد منتخبات كوريا الجنوبية، التي فازت بأول نسختين للمسابقة عامي 1956 و1960، وإيران التي توجت باللقب أعوام 1968 و1972 و1976، والسعودية (1984 و1988)، واليابان (2000 و2004).

كما يرغب المنتخب (العنابي)، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الـ11، في التساوي مع عدد الألقاب التي يمتلكها منتخب كوريا الجنوبية، بقائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بالمسابقة، التي يتربع منتخب اليابان على قمتها برصيد 4 ألقاب.

ويأمل منتخب قطر في الانضمام لقائمة المنتخبات التي توجت بكأس الأمم الآسيوية حينما استضافتها على ملاعبها، بعد منتخبات كوريا الجنوبية (1960)، وإسرائيل (1964)، وإيران (1968 و1976)، والكويت (1980)، واليابان (1992)، وأستراليا (2015).

كما يرغب المنتخب القطري في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب مشاركته الباهتة في المونديال الماضي الذي استضافته ملاعبه، والذي شهد خروجه مبكرا من مرحلة المجموعات، عقب خسارته مبارياته الثلاث بالدور الأول، حيث يرى أن الحصول على لقب أمم آسيا، من شأنه أن يعيد إليه الكبرياء والبريق من جديد.

واستهل منتخب قطر مسيرته في أمم آسيا 2023، بالفوز 3 / صفر على لبنان في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتغلب 1 / صفر على كل من منتخبي طاجيكستان والصين على الترتيب في الجولتين الثانية والثالثة للمجموعة الأولى، التي تربع على قمتها عن جدارة، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتغلب المنتخب القطري 2 / 1 على نظيره الفلسطيني بصعوبة بالغة في دور الـ16، قبل أن يجتاز عقبة منتخب أوزبكستان في دور الثمانية بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وصعد منتخب قطر، الذي يحتل المركز الـ58 عالميا والسادس آسيويا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،

للنهائي الثاني في تاريخه بأمم آسيا، عقب انتصاره المثير 3 / 2 على منتخب إيران، أول أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

ويضم المنتخب القطري في صفوفه كوكبة من النجوم في مختلف الخطوط، يأتي في مقدمتهم الثنائي أكرم عفيف وحسن الهيدوس، اللذين تألقا بشدة خلال مشاركتهما مع الفريق بالنسخة الحالية.

وأحرز عفيف 5 أهداف في المسابقة الحالية حتى الآن، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف العراقي أيمن حسن (المتصدر)، فيما سجل الهيدوس 3 أهداف، ليبلغ إجمالي ما أحرزه الثنائي 8 أهداف من إجمالي 11 هدفا سجلها العنابي في مشواره بالبطولة.

من جانبه، يحلم منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، بالانضمام لقائمة المنتخبات المتوجة باللقب المرموق، وبأن يصبح المنتخب العاشر الذي يحرز كأس البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى قبل 68 عاما.

ويسعى المنتخب الأردني لمواصلة مسيرته المذهلة في البطولة، والانقضاض على اللقب، بعد قوة الدفع الكبيرة التي حصل عليها عقب نجاحه في تخطي العديد من القوى الكبرى في مسيرته بالنسخة الحالية للمسابقة.

وقبل انطلاق تلك النسخة، لم يكن أشد المتفائلين من جماهير منتخب الأردن، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في أمم آسيا بالصعود لدور الثمانية بنسخة عام 2004 في الصين، يتوقع هذا المشوار الخرافي الذي قام به“النشامى”، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

ويأمل منتخب الأردن، الذي يحتل حاليا المركز الـ87 عالميا والـ13 آسيويا بتصنيف فيفا، في السير على نهج منتخبي الدنمارك واليونان، اللذين توجا بلقب كأس الأمم الأوروبية عامي 1992 و2004 على الترتيب، رغم ابتعادهما عن دائرة الترشيحات قبل بداية المسابقة.

ومنذ تأسيس الاتحاد المحلي لكرة القدم عام 1949، تمثل الإنجاز الوحيد الذي حققه منتخب الأردن في الحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عامي 1997 و1999، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن لتحقيق إنجاز أضخم من خلال الفوز بكأس الأمم الآسيوية.

وبدأ منتخب الأردن مشواره في تلك النسخة بالفوز 4 / صفر على ماليزيا بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع كوريا الجنوبية، ويخسر صفر / 1 أمام البحرين في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويصعد للأدوار الإقصائية بعد تواجده ضمن أفضل أربعة ثوالث بالمجموعات الست في الدور الأول.

وضرب منتخب الأردن موعدا مع منتخب العراق في دور الـ16، حيث تغلب عليه في اللحظات الأخيرة، بعدما قلب تأخره 1 / 2 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة إلى فوز مثير 3 / .2

وفي دور الثمانية، انتصر منتخب الأردن 1 / صفر على منتخب طاجيكستان، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا 2 / صفر على منتخب كوريا الجنوبية، المصنف الـ23 عالميا، في الدور قبل النهائي، ليسجل ظهوره الأول في المباراة النهائية لأمم آسيا.

وتضع الجماهير الأردنية آمالا عريضة على الثنائية موسى التعمري ويزن النعليمات، نجما مونبيلييه الفرنسي والأهلي القطري على الترتيب، عطفا على ما قدماه خلال مشوار الفريق في النسخة الحالية للمسابقة.

وسجل كلا اللاعبين 6 أهداف للمنتخب الأردني، بواقع 3 أهداف لكل منهما، من إجمالي 12 هدفا أحرزها الفريق في البطولة، وهو ما يشكل نصف أهداف النشامى.

وبينما يعد هذا هو اللقاء الأول بين المنتخبين في أمم آسيا، تحمل هذه المواجهة الرقم 24 في تاريخ مباريات المنتخبين على الصعيدين القاري والودي.

ويمتلك المنتخب القطري الأفضلية خلال اللقاءات الـ23 السابقة مع المنتخب الأردني، حيث حقق 12 فوزا مقابل 7 انتصارات للنشامى، وفرض التعادل نفسه على 4 لقاءات، وسجل لاعبو العنابي 33 هدفا، في حين أحرز الأردنيون 22 هدفا.

(د ب أ)



