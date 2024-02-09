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الذهب مستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

2/9/2024 3:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت ل ح م/ PNN- استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة، اليوم الجمعة، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأوقية.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

(رويترز)


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