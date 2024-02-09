غوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/ PNN- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو حل الدولتين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك قال إن "الوضع في غزة يزداد سوءا. فبالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية، فإن المجاعة والمرض يعصفان بالفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن "عمليات الأمم المتحدة الإنسانية لا تزال تواجه المنع من الوصول والتأخير والعراقيل ومخاطر متعددة

بما فيها إطلاق النيران".

وبشأن الوضع في رفح، جدد الأمين العام الإعراب عن القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي التركيز في المرحلة التالية على رفح التي تكتظ الآن بنصف سكان غزة بلا مكان يذهبون إليه.

وقال: "ليس لديهم منازل ولا أمل. يعيشون في ملاجئ مؤقتة مكتظة، في ظروف غير صحية دون مياه جارية وكهرباء وإمدادات غذائية كافية"، لافتا إلى أن "كل هذا يؤكد ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية".

كما أعرب عن أمله في أن تستمر المفاوضات بين إسرائيل وحماس وأن تؤدي إلى انفراجة فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية وتحرير الرهائن.

وأضاف: "رسالتي لأهل غزة هي رسالة تضامن والتزام تامين. تضامن مع كل هؤلاء الذين يعانون، والتزام ببذل قصارى جهدنا لتعبئة منظومة الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الممكنة، وفي الوقت نفسه، مواصلة المناصرة العالمية النشطة للغاية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".



