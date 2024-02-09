نيكاراغوا تطلب الانضمام لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) أمستردام/ PNN- قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل“انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

ودُعيت جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراغوا الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى.

لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.

ورفعت جنوب إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023 دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن إسرائيل تنتهك في حربها على غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب إفريقيا.

(وكالات)



