كاميلا: الملك تشارلز بحالة“جيدة للغاية”

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/ PNN- قالت الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز اليوم الخميس إن حالته“جيدة للغاية”، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك“في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف... تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة”.

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاما) لجراحة في البطن في 16 يناير كانون الثاني ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع تشارلز منذئذ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنجهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظرا لتلقيه العلاج وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد القيامة، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.

(رويترز)



