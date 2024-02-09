الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية



أطلقت دولة الإمارات موقعاً إلكترونياً جديداً مخصصاً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.

ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات شاملة للمندوبين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الذين يحضرون المؤتمر، بالإضافة إلى مجتمع التجارة العالمي والصحفيين الذين يسعون إلى مواكبة فعاليات ومناقشات المؤتمر.

ويعدّ المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي الجهة التي تشرف على تنظيم التجارة العالمية. وتقام المؤتمرات الوزارية للمنظمة مرة كل عامين بمشاركة وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم لمراجعة القواعد الدولية للتجارة وتحسينها وتطويرها. وباعتبارها الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تسعى دولة الإمارات إلى تهيئة بيئة مثلى لتحقيق التوافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني تفاصيل حول القضايا الرئيسية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وقسماً إعلامياً لمعرفة أبرز المستجدات طوال أيام المؤتمر الأربعة. ويعرض الموقع الإلكتروني أيضاً مجموعة من الأنشطة الثقافية التي ستقام خلال المؤتمر في جناح التراث بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، كما يتضمن التفاصيل الرئيسية للفعاليات الجانبية التي ينظمها شركاء دولة الإمارات، بما في ذلك جلسات مع خبراء تجاريين مشهورين عالميًا يشاركون في موضوعات، مثل تكنولوجيا التجارة، وتمويل سلسلة التوريد، ومشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور المرأة في التجارة في أفريقيا. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفعاليات الجانبية المختلفة عبر الرابط: /sideevents .

يذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 164 دولة، وهي المنظمة الدولية التي تدير النظام العالمي لقواعد التجارة بين الدول، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.

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