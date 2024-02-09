في بيان رسمي.. فيفا يوضح حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” على أنباء استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم الكبيرة في الفترة المقبلة.
وأكدت تقارير في الساعات الأخيرة أن البطاقة الزرقاء سيتم استخدامها في المباريات الكبيرة من أجل طرد اللاعب على أثره لـمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.
وفي بيان رسمي، نفى الفيفا الأنباء المنتشرة بإمكانية تطبيق قانون البطاقة الزرقاء في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفكرة ستخضع لاختبارات في البداية.
وقال بيان الفيفا:“يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في توضيح أن التقارير حول استخدام ما يسمى بـ“البطاقة الزرقاء” في مباريات كرة القدم الكبيرة غير صحيحة وسابقة لأوانها”.
وأضاف البيان:“أي تجارب من هذا القبيل، في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم الفيفا التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس”.
وقالت صحيفة“تيليجراف”، أن مشرعي كرة القدم في مجلس الفيفا“IFAB” يوافقون رسميًا على تجربة البطاقة الزرقاء في كرة القدم.
وأكمل التقرير، البطاقة الزرقاء سيتم إشهارها في المباريات من أجل طرد اللاعب على أثره لـمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.
وأوضح، في حال حصول اللاعب على بطاقة زرقاء مرتين في المباراة هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر“نفس فكرة الكارت الأصفر مرتين”، ويُطرد من المباراة.
وأخيرًا، في حال حصول اللاعب على كارت أزرق وكارت أصفر في المباراة هذا يعني رسميًا على حصوله على كارت أحمر“نفس فكرة الكارت الأصفر مرتين”.
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