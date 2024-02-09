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في بيان رسمي.. فيفا يوضح حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء

2/9/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” على أنباء استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم الكبيرة في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير في الساعات الأخيرة أن البطاقة الزرقاء سيتم استخدامها في المباريات الكبيرة من أجل طرد اللاعب على أثره لـمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

وفي بيان رسمي، نفى الفيفا الأنباء المنتشرة بإمكانية تطبيق قانون البطاقة الزرقاء في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفكرة ستخضع لاختبارات في البداية.

وقال بيان الفيفا:“يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في توضيح أن التقارير حول استخدام ما يسمى بـ“البطاقة الزرقاء” في مباريات كرة القدم الكبيرة غير صحيحة وسابقة لأوانها”.

وأضاف البيان:“أي تجارب من هذا القبيل، في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم الفيفا التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس”.

وقالت صحيفة“تيليجراف”، أن مشرعي كرة القدم في مجلس الفيفا“IFAB” يوافقون رسميًا على تجربة البطاقة الزرقاء في كرة القدم.

وأكمل التقرير، البطاقة الزرقاء سيتم إشهارها في المباريات من أجل طرد اللاعب على أثره لـمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

وأوضح، في حال حصول اللاعب على بطاقة زرقاء مرتين في المباراة هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر“نفس فكرة الكارت الأصفر مرتين”، ويُطرد من المباراة.

وأخيرًا، في حال حصول اللاعب على كارت أزرق وكارت أصفر في المباراة هذا يعني رسميًا على حصوله على كارت أحمر“نفس فكرة الكارت الأصفر مرتين”.

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