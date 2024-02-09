مبادرة عبر الحدود من موانئ دبي العالمية تدعم تطوير لعبة الكريكيت الشعبية في دولة الإمارات

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، عن توسيع نطاق مبادرتها العالمية "عبر الحدود" لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن إطار مهمّتها الهادفة إلى تنمية القاعدة الشعبية للعبة الكريكيت حول العالم، من خلال التبرع بمجموعات الأدوات والمعدّات والمرافق اللازمة لمراكز ممارسة اللعبة حول العالم، عبر توظيف 50 حاوية شحن مُعاد استخدامها.

وتمّ الإعلان عن توسيع برنامج المبادرة ليشمل دولة الإمارات خلال حفل إطلاق أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، بحضور عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي و المدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي، ودانييل فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وأسطورة الكريكيت هاربهاجان سينغ.

وخلال حفل الإطلاق، تم الكشف عن حاوية الشحن الرابعة المُعاد تصميمها، والتي تحوي مرافق تغيير الملابس والتخزين الآمن ولوحة النتائج والقاعدة الثلاثية المحمولة. وقام الفنان السعودي ماجد أحمد، بتصميم الحاوية تكريماً للإنجازات الاستثنائية لسفير مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ساشين تيندولكار في لعبة الكريكيت، وذلك باعتماد أسلوبه الفريد من نوعه في تصاميم الخط العربي التقليدي ورسومات الجرافيتي العصرية على الجدران. وستوضع الحاوية الرابعة في أكاديمية فيكتوريا للكريكيت في جامعة سكاي لاين إمارة الشارقة، حيث ستوفر مساحة متعدّدة الوظائف للاعبي الكريكيت الناشئين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي و المدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي: « تُمثل هذه المبادرة خطوة مهمة على مسار التزامنا بدعم لعبة الكريكيت على المستوى الشعبي، ونتطلّع إلى ترسيخ جذور هذه اللعبة ودعم شعبيتها في منطقتنا، نظراً لتاريخ دولة الإمارات الحافل باستضافة مباريات الكريكيت العالمية. ونحن سعداء بوصول مبادرة "عبر الحدود" إلى شواطئنا؛ حيث تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية لابتكار بيئة ودّية مُلهمة لتحفيز المجتمعات المحلية ولاعبي الكريكيت الناشئين، تُعزّز شعورهم بالانتماء وشغفهم بالرياضة التي تتجاوز الحدود والثقافات".

وعبّر هارباجان سينغ، سفير بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20) عن مشاعره حول إطلاق المبادرة في دبي، وقال: "من الرائع أن نشهد على جهود مجموعة موانئ دبي العالمية للارتقاء باللعبة من خلال مبادرة "عبر الحدود"، بعد متابعتنا لقوة تأثير الكريكيت وازدهار اللعبة على مستوى النخبة في دولة الإمارات عبر بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20)، ومن المشجّع أن نرى التزام موانئ دبي العالمية بإنشاء منظومة لعبة مستدامة تتيح أمام الشباب فرصة للمشاركة في هذه الرياضة الرائعة".

واعتمدت المرحلة الجديدة من مبادرة "عبر الحدود" على إطلاقها الناجح في كأس العالم للكريكيت للرجال الذي نظمه المجلس الدولي للكريكيت في الهند خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حيث تعهّدت مجموعة موانئ دبي العالمية خلال البطولة بتسليم 2500 مجموعة من أدوات اللعبة إلى أندية الكريكيت الشعبية، وكشفت عن حاوياتها الثلاث الأولى التي قدمت 800 مجموعة من الأدوات والمعدّات إلى الأندية المحلية التي تحتاجها.

وتتواصل مبادرة "عبر الحدود" خلال بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20) بفضل جهود مجموعة موانئ دبي العالمية الهادفة إلى تعزيز التزامها بتطوير اللعبة من خلال التزامها بتقديم مجموعة إضافية من الأدوات مقابل كل 6 ضربات يتم تنفيذها خلال البطولة، لدعم القاعدة الشعبية للعبة الكريكيت في المنطقة.

ومن جانبه، قال ماجد أحمد، الخطاط المعاصر وفنان الجرافيتي السعودي المقيم في دبي: "تشرفني المشاركة في تصميم اللوحة الجدارية وتوظيف فنون الجرافيتي العصرية والمدمجة مع الخط العربي التقليدي لتصوير لاعب الكريكيت العالمي ساشين بأسلوب محلي. وأعتبر أن توفير المعدّات والأدوات اللازمة لدعم قاعدة لعبة الكريكيت الشعبية أمر في غاية الأهمية لتحفيز الشباب على ممارسة شغفهم بهذه اللعبة، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، في المجالات الفنية أو الرياضية".

وسيكون مقرّ الحاوية الرابعة من مبادرة "عبر الحدود" في أكاديمية فيكتوريا للكريكيت في الشارقة، على أن يتمّ التبرع بمجموعات أدوات اللعبة لمبادرات الكريكيت الشعبية في جميع أنحاء المنطقة؛ لتستفيد منها أكثر من 30 أكاديمية في أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك؛ مجلس الإمارات للكريكيت، وأكاديمية "جي فورس للكريكيت"، وأكاديمية "ماكستالنت جلوبال سبورتس"، وأكاديمية "إم إس".

وبدوره، قال أندرو راسل، مدير بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20): "من المؤكد أن لعبة الكريكيت في دولة الإمارات تشهد نموّاً ملحوظاً، مع تأثير كبير للمبادرات التي تطلقها مجموعة موانئ دبي العالمية في إطار التزامها الواضح بدعم القاعدة الشعبية للعبة في جميع أنحاء العالم، وشراكتها مع بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت" (ILT20)، والآن وصول مبادرة "عبر الحدود" إلى دولة الإمارات تأكيداً على مواصلة دعمها الرائع لهذه اللعبة على كافة المستويات في المنطقة".

وفي إطار تعهّدها الممتد لخمس سنوات، ستواصل مجموعة موانئ دبي العالمية الاستفادة من شبكتها العالمية المترابطة، ومن قدراتها اللوجستية الذكية عبر 75 دولة وستّ قارات في توزيع الحاويات المُعاد استخدامها ضمن مواقع استراتيجية حول العالم؛ حيث قامت بتقديم ثلاث حاويات لمبادرة "عبر الحدود" في مومباي وأحمد أباد وتشيناي كجزء من فعاليات استضافة الهند لبطولة العالم للكريكيت للرجال من المجلس الدولي للكريكيت في عام 2023.

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