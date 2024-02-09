%15 نمو أرباح بيانات إلى 30 مليون درهم

أعلنت شركة بيانات، الشركة العامة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تقديم حلول الجغرافية المكانية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15%، محققًا زيادة قدرها 30 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، في تحسن يُعد كبيرًا من حيث القيمة المطلقة. شهدت نسبة صافي الأرباح من الإيرادات انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الإستراتيجية التي قامت بها الشركة

في تعيين الكوادر والموظفين وفي مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات منتجات جديدة وعمليات تنظيمية تتماشى مع خطط الاكتتاب العام.

وعززت «بيانات» موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقًا لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي في كل من مجالات الأعمال الحالية والجديدة. وبشكل ملفت، استطاعت الشركة تحقيق قوة واستقرار وضعها المالي الخالي من الديون في العام 2023.

وشهدت الإيرادات نموًا ملحوظًا بفضل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS) التي تقدمها «بيانات»، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية ضمن العمليات التجارية لشركائها.

وأعرب حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، عن تفاؤله قائلًا: "تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا. حيث لم نشهد خلال هذا العام زيادة في إيراداتنا فحسب، بل بلغنا أيضًا مرحلة متميزة بتحقيق

وضع مالي مستقر خالٍ من الديون. كما كما تتمتع بيانات بمركز مالي قوي، وتستمر ربحيتنا في الازدياد، مما يضعنا في موقع إستراتيجي متميز للعام القادم وما يليه، خصوصًا بعد إعلاننا عن الاندماج الإستراتيجي مع الياه سات."

كانت كل من شركتي بيانات والياه سات قد أعلنت في ديسمبر 2023 أن مجلسي إدارتيهما قد صوّتا بالإجماع على توصية للمساهمين بالموافقة على دمج الشركتين، واللتين تتخذان من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لهما وتُدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وعند إتمام هذا الدمج، سيصبح الكيان الجديد، Space42، من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتكاتف دولي مثمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز