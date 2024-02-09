%15 نمو أرباح بيانات إلى 30 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة بيانات، الشركة العامة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تقديم حلول الجغرافية المكانية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15%، محققًا زيادة قدرها 30 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، في تحسن يُعد كبيرًا من حيث القيمة المطلقة. شهدت نسبة صافي الأرباح من الإيرادات انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الإستراتيجية التي قامت بها الشركة
في تعيين الكوادر والموظفين وفي مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات منتجات جديدة وعمليات تنظيمية تتماشى مع خطط الاكتتاب العام.
وعززت «بيانات» موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقًا لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي في كل من مجالات الأعمال الحالية والجديدة. وبشكل ملفت، استطاعت الشركة تحقيق قوة واستقرار وضعها المالي الخالي من الديون في العام 2023.
وشهدت الإيرادات نموًا ملحوظًا بفضل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS) التي تقدمها «بيانات»، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية ضمن العمليات التجارية لشركائها.
وأعرب حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، عن تفاؤله قائلًا: "تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا. حيث لم نشهد خلال هذا العام زيادة في إيراداتنا فحسب، بل بلغنا أيضًا مرحلة متميزة بتحقيق
وضع مالي مستقر خالٍ من الديون. كما كما تتمتع بيانات بمركز مالي قوي، وتستمر ربحيتنا في الازدياد، مما يضعنا في موقع إستراتيجي متميز للعام القادم وما يليه، خصوصًا بعد إعلاننا عن الاندماج الإستراتيجي مع الياه سات."
كانت كل من شركتي بيانات والياه سات قد أعلنت في ديسمبر 2023 أن مجلسي إدارتيهما قد صوّتا بالإجماع على توصية للمساهمين بالموافقة على دمج الشركتين، واللتين تتخذان من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لهما وتُدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وعند إتمام هذا الدمج، سيصبح الكيان الجديد، Space42، من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتكاتف دولي مثمر.
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