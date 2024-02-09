هلال شهر رجب المتناقص كما تم رصده من أبوظبي اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر مركز الفلك الدولي صورة عبر حسابه على منصة " إكس" للهلال المتناقص (آخر الشهر) لشهر "رجب" 1445هـ
والذي تم تصويره نهار اليوم الجمعة 09 فبراير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وذلك في الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات، وبعد القمر عن الشمس 11.1 درجة.
وأضاف المركز : تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.
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