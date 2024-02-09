هلال شهر رجب المتناقص كما تم رصده من أبوظبي اليوم

نشر مركز الفلك الدولي صورة عبر حسابه على منصة " إكس" للهلال المتناقص (آخر الشهر) لشهر "رجب" 1445هـ

والذي تم تصويره نهار اليوم الجمعة 09 فبراير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وذلك في الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات، وبعد القمر عن الشمس 11.1 درجة.



وأضاف المركز : تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

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