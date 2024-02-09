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«فيكتوري» يستعد لانطلاقة مونديال «فورمولا 1»

2/9/2024 2:21:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 منافسات بطولة العالم 2024 التي تنطلق بداية شهر مارس المقبل بهدف مواصلة المنافسة على المراكز الأولى بعدما جدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ثقته في الثنائي بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم والسويدي أريك ستارك لقيادة زورقي الفريق فيكتوري 3 وفيكتوري 4 في البطولة العالمية.

ويتطلع فريق فيكتوري بقوة هذا العام للمنافسة على اللقب العالمي ومعانقة الإنجاز للمرة الأولى منذ ظهوره الرسمي الأول موسم 2015، حيث حقق المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم (مرتين) الأولى عام 2016 والثانية العام الماضي، فيما أنهى أول موسم خاضه في البطولة عام 2015 في المركز الثالث للترتيب العام.

وينتظر فريق فيكتوري مشوار طويل في موسم 2024 الذي سينطلق من بحيرة توبا الأندونيسية بداية شهر مارس المقبل مع منافسات الجولة الأولى، قبل أن تنتقل البطولة العالمية في جولتها الثانية إلى فيتنام، التي تستضيف الحدث للمرة الأولى خلال الفترة من 29-31 من الشهر نفسه.

وقال أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يتضمن برنامج بطولة العالم 2024 والذي أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة جولتين في القارة الأوروبية، الأولى في إيطاليا تقام منتصف شهر يونيو المقبل، والثانية في ألبانيا التي تنضم إلى سلسلة الدول المستضيفة للمرة الأولى، وذلك في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وأضاف قائلاً: من المنتظر أن تعود قافلة الزوارق إلى القارة الآسيوية عبر جولتين (الخامسة والسادسة) في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما تخطط اللجنة المنظمة لإقامة جولة سابعة في القارة الآسيوية لم يكشف عن تفاصيلها، بينما سيكون مسك الختام كالمعتاد في الشارقة.

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