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رئيس الدولة يهنئ إلهام علييف على فوزه في الانتخابات الرئاسية بأذربيجان

2/9/2024 2:21:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

وقال سموه عبر منصة إكس: أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما.

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