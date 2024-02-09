أستاذ علوم سياسية يوضح موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة

أستاذ علوم سياسية يوضح موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة
التاريخ
2/9/2024 2:11:03 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة وسط تهديدات بتدمير ما تبقى من بنى تحتية لحركة حماس.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ علوم سياسية يوضح موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة وسط تهديدات بتدمير ما تبقى من بنى تحتية لحماس
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