Friday, 09 February 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أستاذ علوم سياسية يوضح موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة

2/9/2024 2:11:03 AM

(MENAFN- Amman Net) أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة وسط تهديدات بتدمير ما تبقى من بنى تحتية لحركة حماس.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ علوم سياسية يوضح موقف إسرائيل من الهدنة المطروحة وسط تهديدات بتدمير ما تبقى من بنى تحتية لحماس


MENAFN09022024000209011053ID1107831778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث