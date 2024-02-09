عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.



وأشار إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على كل ما يتحرك.



وأضاف أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.



وفي السياق ذاته، استشهد ثمانية فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.



وأشارت المصادر إلى ارتقاء عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد شاب ومسن في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، في رصاص قناصة الاحتلال.



كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

