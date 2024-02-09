شهيدان برصاص الاحتلال في محيط مستشفى ناصر
التاريخ
2/9/2024 2:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مسن وشاب برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، كما أفاد المراسل بانتشال جثماني شهيدين من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.
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