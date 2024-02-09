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شهيدان برصاص الاحتلال في محيط مستشفى ناصر

2/9/2024 2:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مسن وشاب برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.


وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، كما أفاد المراسل بانتشال جثماني شهيدين من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.

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