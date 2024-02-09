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سعي أردني لرفع الكأس الآسيوية لأول مرة

2/9/2024 2:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يسعى المنتخب الوطني لكتابة التاريخ والتتويج بكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلاقي نظيره القطري المستضيف وحامل اللقب السبت، في لقاء سيضمن للفائز به مكافأة قدرها 5 ملايين دولار.
واستنادا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن المنتخب الوصيف سيحصل على 3 ملايين دولار.


والثلاثاء، بلغ منتخب "النشامى" نهائي البطولة القارية، بعد تخطيه نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.
وسيكون ملعب لوسيل مسرحا لنهائي البطولة.


وبالنسبة للكرة الأردنية فإن مكافأة التتويج بالمسابقة ستعطي دفعة مالية في خضم أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة إلى أن تفجرت الموسم الحالي بتعليق أندية المحترفين مشاركتها مؤقتا في الدوري.


وأوضحت تعليمات نشرها الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفريقين الخاسرين في دور نصف النهائي (كوريا الجنوبية وإيران) سيمنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون دولار.


كما ستمنح المنتخبات المشاركة في البطولة القارية البالغ عددها 24 منتخبا، 200 ألف دولار لكل منتخب كمكافأة مالية.


أفضل لاعب وهداف
وأظهرت التعليمات كذلك، أن الاتحاد الآسيوي يمنح جائزة اللعب النظيف. وتشير التعليمات إلى أن هذه الجائزة تمنح للمنتخب المشارك الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء.


وتمنح جائزة لأفضل هداف، وذلك للاعب الذي يحقق أعلى نسبة من الأهداف. وفي حال التعادل "سيستفاد من تقييم عدد التمريرات الذي يحدده فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد الفائز"، وفق ما أظهرت التعليمات.
وإذا استمر التعادل، سيتم احتساب إجمالي الدقائق التي شارك فيها اللاعب المشارك مع تصنيف اللاعب الذي لعب لأقل عدد من الدقائق في المرتبة الأولى.


وتمنح أيضا، جائزة أفضل لاعب في البطولة، "للشخص الذي يتسم بتأثير فاعل في كل مواجهة ويضفي بصمته الفريدة على مسار البطولة بأكملها وذلك وفقا لاختيار دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، على ما ذكرت التعليمات.


وكذلك، تمنح جائزة أفضل حارس مرمى للحارس الذي يتألق بأدائه خلال البطولة، و"يتم اختياره وفقا لاختيار فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".


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