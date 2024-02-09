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هآرتس: زيارة بلينكن كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو

2/9/2024 2:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانعدام الثقة وقلة صبر الإدارة الأميركية تجاهه.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف سلوك الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه تجاوز الحد، في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي. وأضاف بايدن أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.


وفي كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، قال بايدن إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث "هناك كثير من الناس الأبرياء من النساء والأطفال يتضورون جوعا وفي أمسّ الحاجة إليها"، وفق تعبيره.


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