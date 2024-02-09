هآرتس: زيارة بلينكن كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانعدام الثقة وقلة صبر الإدارة الأميركية تجاهه.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف سلوك الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه تجاوز الحد، في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي. وأضاف بايدن أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.
وفي كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، قال بايدن إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث "هناك كثير من الناس الأبرياء من النساء والأطفال يتضورون جوعا وفي أمسّ الحاجة إليها"، وفق تعبيره.
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