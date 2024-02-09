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ارتفاع أسعار النفط عالميا

2/9/2024 2:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.


أما على صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 81.64 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة عند 76.26 دولار لبرميل.

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