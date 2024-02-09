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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

2/9/2024 1:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قالت الأرصاد الجوية، إن انخفاضا طفيفا يطرأ الجمعة على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب الأرصاد تكون الأجواء ليلاً باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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