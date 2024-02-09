في اليوم 126 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / استشهد وأصيب، الليلة الماضية وفجر
اليوم الجمعة، عشرات المواطنين
في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال
على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات
طالت عدة منازل
في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
وأشار إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة
على كل ما
يتحرك.
وأضاف أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.
وفي السياق ذاته، استشهد ثمانية مواطنين
بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد
عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال
منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وأشار مراسلنا إلى ارتقاء عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال
منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
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