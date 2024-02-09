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في اليوم 126 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

2/9/2024 1:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد وأصيب، الليلة الماضية وفجر
اليوم الجمعة، عشرات المواطنين
في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال
على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات
طالت عدة منازل
في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة
على كل ما
يتحرك.

وأضاف أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد ثمانية مواطنين
بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد
عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال
منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى ارتقاء عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال
منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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