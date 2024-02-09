«دراجون أويل» تحفر أول بئر ضمن الرقعة 19 في تركمانستان أواخر العام

تشرع شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في عملية استكشاف أول بئر ضمن الرقعة 19 في تركمانستان خلال شهر ديسمبر المقبل. يأتي ذلك تتويجاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة تركمانبيت ((نفط تركمانستان)) في يناير، والتي تضمنت توسعة استثمارات دراجون أويل في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد، الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة ضمن الرقعة 19.

من جانب آخر، اتفق الطرفان خلال الزيارة الأخيرة لوفد الشركة إلى تركمانستان، على تبادل المعلومات الفنية بين الطرفين، منها معلومات تخص بئرين طلبتهم الشركة، وستحصل عليها خلال الأسبوع المقبل. وتماشياً مع الجهود التي قادها معالي سعيد الطاير رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تعمل دراجون أويل على تنفيذ العديد من مشاريع التنمية المستدامة، مثل وقف حرق الغاز، وتقليل الانبعاثات، ومشروع غرس ما يفوق 10 آلاف شجرة في موقع التشغيل بمدينة هزار.

وقام الوفد الفني للشركة مؤخرا بزيارة إلى تركمانستان، لتطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة في دبي. وقال المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن المرحلة الأولى تشمل استكشاف المواد الكربونية في البئر من نفط وغاز، في القطعة 19، التي تصل مساحتها إلى 3800 كيلومتر مربع، حيث تشير المعطيات الأولية إلى توفرها على الكثير من المواد الكربونية، لوقوعها في منطقة جيولوجية غنية)).

وأضاف ((بعد الاستكشاف ندخل مرحلة اختبار الحقل، ونستهدف استخراج 20 ألف برميل يومياً من النفط)).