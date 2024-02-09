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«مجموعة الفطيم» تتجاوز مستهدفاتها للتوطين

2/9/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((مجموعة الفطيم))، تحقيق نسبة توطين بلغت 13.4% مع نهاية عام 2023، متجاوزةً النسبة المستهدفة المتمثلة في 10%. وأكدت ميرة عمر الفطيم رئيسة مجلس الفطيم للتوطين، أن تجاوز نسبة التوطين المستهدفة في المجموعة، وتحقيق مستويات غير مسبوقة في حضور الكوادر الإماراتية ضمن مُختلف فِرَق عمل، يأتي تتويجاً للجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة بملف التوطين، ومبادراتها الرامية لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية، وتطوير مهاراتها، تحت مظلة استراتيجية التوطين في مجموعة الفطيم. وسجلت المجموعة زيادةً لافتة في عدد المواطنين في أقسامها الخمسة، ليبلغ 1347 نهاية 2023.

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