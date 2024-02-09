7.9 مليارات درهم أرباح « كهرباء دبي» في 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2023، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.1 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 1.8 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2023 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمعة 29.2 مليار درهم وصافي الأرباح 7.9 مليارات درهم. ومن المتوقع إصدار النتائج المدققة للعام بأكمله في الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.

ارتفعت الإيرادات السنوية المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 بنسبة 7% لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

ملخص سنوي

في عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%. وقد انتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي انتجتها الهيئة خلال عام 2023. وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في مزيج الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة لتلبية الزيادة في الطلب.

وخلال عام 2023، بلغ الطلب الذروي على الطاقة 10.4 جيجاوات بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2022. وانخفض المعدل الحراري الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) خلال عام 2023 إلى 8.365 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسناً بنسبة 2.79% مقارنة بالعام السابق، ويعد أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها التشغيلي، كما حافظت الهيئة على المعدل الإجمالي السنوي لاعتمادية محطات إنتاج الكهرباء أعلى من المستهدف 99.70%، وتؤكد هذه النتائج التزام الشركة الراسخ بالتميز التشغيلي.

شهد عام 2023 كذلك زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام السابق. ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في عام 2023 إلى 434 مليون جالون، بزيادة قدرها 4.91% مقارنة بعام 2022.

بنهاية عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1.211.475 متعاملاً، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 53.974 حساباً مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 4.66%. وفي عام 2023، حققت الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة.

ملخص ربع سنوي

خلال الربع الأخير من عام 2023، واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسارها التصاعدي من حيث حجم إنتاج الكهرباء والمياه، حيث انتجت 13.4 تيراوات ساعة، بزيادة ملحوظة قدرها 7.66% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وحققت الهيئة في الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة 26.79% في إنتاج الطاقة النظيفة التي بلغت 1.4 تيراوات ساعة من إجمالي مزيج الطاقة خلال العام. وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة في الربع الرابع من العام الماضي 36.2 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومقارنة بالربع الثالث من 2023، ازداد عدد متعاملي الهيئة 11.163 متعاملاً خلال الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس نموها المستدام.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ونحن سعداء بالنتائج الاستثنائية والأرقام القياسية التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1%، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 جيجاوات تمثل الطاقة المتجددة نحو 17% منها. وقد وصل الطلب الذروي على الطاقة إلى 10.4 جيجاوات، وتجاوز عدد حسابات المتعاملين 1.2 مليون، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها)).

وأضاف الطاير: ((إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجيتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي)).

قدرة إنتاجية

بنهاية عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للشركة 15.7 جيجاوات، منها 2.6 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة. وبلغ إنفاق الهيئة على المشاريع الرأسمالية أكثر من 8 مليارات درهم.

في عام 2023، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 9.1 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منها 6.6 ملايين طن من خلال مبادرات تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات، و2.5 مليون طن من مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قيد التشغيل حالياً.

توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 في شهر أبريل 2024 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية المقبلة والمخطط عقدها بتاريخ 28 مارس 2024. ويخضع إرسال الدعوة لعقد الجمعية العمومية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.