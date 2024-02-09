586 مليون درهم أرباح «دانة غاز».. والإيرادات 1.55 مليار

أعلنت ((دانة غاز)) عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجّلت الشركة خلال 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم مقارنة بـ667 مليون درهم خلال 2022، ويُعزى تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار درهم مقارنة بـ1.94 مليار درهم خلال 2022. كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 195 مليون درهم خلال عام 2023 مقارنة بـ210 ملايين درهم في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الإنفاق وتقليص المصاريف. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولاراً لبرميل المكثفات و35 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولاراً و42 دولاراً على التوالي خلال عام 2022.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة ((خورمور)) لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محلياً، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

شهد متوسط إنتاج المجموعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال عام 2023 ليصل إلى 58.700 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ60.200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2022. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 21.800 برميل نفط مكافئ يومياً، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، إلا أن الشركة نجحت في الحد من أثر هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاجها إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنة بـ34.300 برميل نفط مكافئ يومياً عام 2022. وقد بلغ مجموع المبالغ المستلمة خلال عام 2023 ما مجموعه 872 مليون درهم، حيث بلغت حصة الشركة من الدفعات التي حصلت عليها شركة ((بيرل بتروليوم)) في إقليم كردستان العراق 660 مليون درهم ، بينما بلغت المبالغ المستلمة من قبل الشركة في مصر 212 مليون درهم.