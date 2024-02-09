11.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بنمو %70

حققت ((إعمار العقارية)) خلال العام 2023، نمواً مستمراً في الأرباح مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسّن أداء مراكزها التجارية وفنادقها.

وسجّلت إعمار العقارية في عام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 % و70 % على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حققت إعمار خلال العام 2023 نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام 2022 بزيادة 63 % لتصل إلى 16 مليار درهم.

وبزيادة في النمو 15 % مقارنة بالعام الماضي، حققت الشركة مبيعات عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

تحولات إيجابية

وقال محمد العبّار، مؤسس شركة إعمار: ((بعد انقضاء عام 2023 الذي اتّسم بالازدهار، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ سرورنا بالإنجازات التي حققناها. فالمبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومة بتحسن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخص في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الفائت. وفي ضوء هذه النتائج المشجعة، فإننا نتطلع قُدماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024)).

إعمار للتطوير

واصلت ((إعمار للتطوير)) زخم مبيعاتها العقارية القوي في العام 2023. ومع إطلاق 27 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية في الإمارات، سجلت الشركة في عام 2023 مبيعات عقارية بقيمة 37.4 مليار درهم، بزيادة 21 % مقارنة بالعام 2022.

سجلت ((إعمار للتطوير))، أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8 مليارات درهم خلال 2023، بينما وصل صافي الربح إلى 6.6 مليارات، بزيادة 89% و74% بالتوالي، مقارنةً مع العام 2022.

وارتفع حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع في الإمارات إلى 62.1 مليار درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً 50 %.

مراكز التسوق

خلال عام 2023، سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 5.8 مليارات درهم. وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 5 مليارات درهم، بزيادة 54 % مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد استبعاد 700 مليون درهم الذي حققته الشركة من بيع ((نمشي)) في الربع الأول من عام 2023. ويعود هذا الأداء إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت 21 % مقارنة بالعام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسط معدل إشغال 97% كما في 31 ديسمبر 2023.

إعمار الدولية

سجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية خلال عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 2.9 مليار درهم وعائدات بلغ مجموعها 3.1 مليارات درهم. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند. كما شهدت عمليات إعمار في الهند زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، والتي نمت بمقدار حوالي 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بإطلاق مشاريع جديدة. وبلغت إيرادات العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار أكثر من 12 % من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.

الضيافة والترفيه

في عام 2023، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم، بنمو 20 % مقارنةً بالعام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة للانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. وحققت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات متوسط إشغال 72 % ومستويات مستدامة لمتوسط السعر اليومي. كما توسعت إعمار محلياً ودولياً، حيث أضافت حوالي 1,600 غرفة جديدة مع افتتاح فندق فيدا كريك بيتش في دبي، وفندق العنوان جبل عمر في مكة.

عوائد متكررة

حققت محفظة الشركة المتنوعة والمستدامة من الإيرادات المتكررة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في العام 2023، حيث سجلت إيرادات مجتمعة بلغت 9.2 مليارات درهم، محققة نمواً ملحوظاً يفوق نسبة 26 % مقارنةً بالعام السابق (بعد استثناء ((نمشي))، التي تم بيعها في فبراير من عام 2023). وشكلت إيرادات هذه المحفظة القوية أكثر من 34 % من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2023.