زلة لسان جديدة.. بايدن يحكي لقاءه بزعيم متوفى

اختلط الأمر مجدداً على الرئيس الأمريكي جو بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلاً من أنغيلا ميركل.

وجاءت زلة بايدن، البالغ 81 عاماً، في وقت متأخر أول من أمس، بعد أيام من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلاً من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضاً عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو عام 2021.

ومن دون أن تقول في شكل مباشر إن بايدن أخطأ، أشارت المتحدثة باسمه كارين جان بيار إلى أمثلة عن شخصيات أمريكية أخرى اختلطت عليها أسماء أيضاً.

وقالت، في مؤتمرها الصحافي اليومي، أمس: «كثير من الناس، النواب (...) يمكن أن يخطئوا أحياناً. قد يحدث هذا الأمر».

وغالباً ما يردد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر، القصة نفسها عن القمة التي عقدت في بريطانيا، لتسليط الضوء على ما يصفها بمخاوف عالمية من هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، وفق تقرير إعلامي: «نظر إلي هيلموت كول من ألمانيا وقال: ماذا ستقول سيدي الرئيس إذا حملت صحيفة التايمز اللندنية صباح غد، وعلمت أن ألف شخص حطموا أبواب (...) البرلمان البريطاني وقتلوا بعض (الناس) في طريقهم إلى الداخل لمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه».

وكانت أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية السابقة، هي الزعيمة التي تحضر القمة. أما كول، المعروف بأنه مهندس إعادة توحيد ألمانيا بعد الحرب الباردة، فقد توفي عام 2017 بعد توليه المستشارية لمدة 16 عاماً بين عامي 1982 و1998.

وهذا الخلط هو الثاني الذي يقع فيه بايدن في أيام قليلة، ففي لاس فيغاس، الأحد، أيضاً خلال مناسبة انتخابية، كان بايدن ينقل رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة مجموعة السبع نفسها على فوزه في انتخابات 2020 على ترامب.

وقال بايدن: «نظر إلي ميتران من ألمانيا (...) أعني من فرنسا، نظر إلى وقال: أتعلم... ماذا...لماذا...إلى متى ستعود؟». لكن البيت الأبيض صحح الاسم إلى ماكرون، واضعاً إياه بين قوسين في البيان الذي أصدره.

وتولى ميتران رئاسة فرنسا من 1981 إلى 1995، وتوفي عام 1996.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد بشأن عمر بايدن الذي سيكون 82 عاماً في بداية ولايته الثانية و86 عاماً في نهايتها.

ويبدو الناخبون أقل قلقاً بشأن عمر ترامب البالغ 77 عاماً الذي يترشح لولاية رئاسية أخرى، لكنه ارتكب أيضاً بعض الأخطاء.

فقد خلط ترامب أخيراً بين منافسته على ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.

والعام الماضي، قال ترامب إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هو زعيم تركيا، محذراً من أن الولايات المتحدة كانت على وشك دخول «الحرب العالمية الثانية» التي انتهت عام 1945.

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