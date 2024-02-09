ميسي الأردن التعمري يحمل آمال بلاده في النهائي الحلم

لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يصبح موسى التعمري لاعب الأردن أحد أبرز اللاعبين في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر لكن المهاجم النشيط تألق وساهم في قيادة بلاده للوصول إلى النهائي للمرة الأولى في التاريخ.

وتأهل الأردن إلى أدوار خروج المغلوب كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، لكن منذ وصوله إلى دور الستة عشر تقدم بشكل مذهل مع قيادة التعمري، جناح مونبيلييه، لخط الهجوم.

وفي بطولة تصدرها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مثل الكوري الجنوبي سون هيونج مين ومواطنه لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان، خطف التعمري (26 عاما) الأضواء بالفوز في الدور قبل النهائي.

والتعمري المجتهد هو عنصر أساسي في ضغط الأردن، إذ يزعج المدافعين بسرعته وقدراته على قراءة تمريرات المنافسين لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء.

وكان قطع التعمري للكرة خلف الهدف الأول في الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية عندما خطف الكرة في منتصف الملعب، بينما حسم هدفه الثاني من مجهود فردي بعدها بدقائق الفوز ليستعد لمواجهة قطر الدولة المضيفة غدا السبت في النهائي.

ونال التعمري لقب (ميسي الأردني) بمهاراته أثناء لعبه في الدوري القبرصي، وتألق بشكل أكبر تحت قيادة مدرب الأردن عموتة.

وقال التعمري "المدرب غرس فينا الانضباط التكتيكي، وأعطانا الثقة. احترمنا كوريا الجنوبية لكننا ضغطنا عليهم منذ الثانية الأولى. الروح والصبر هما الأهم.

"لكن هذا لم يكن مجهودا فرديا، كان مجهودا جماعيا. لا يمكنني تقديم هذا الأداء إذا لم يمنحني الدفاع وخط الوسط تلك الكرات.

"عندما تتاح لي تلك الفرص، أحب أن أركض نحو المرمى دون خوف ولحسن الحظ كنت قادراً على تسجيل هدف جميل".

* أسلوب لا يعرف الخوف

هذا الأسلوب الشجاع هو تحديداً ما دفع الأردن، الذي يحتل المرتبة 87 في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، إلى حافة المجد.

ويلعب معظم لاعبي المنتخب الأردني في الخليج، في حين أن التعمري هو اللاعب الوحيد المحترف في أوروبا ويأمل في رسم طريق لزملائه ليتبعوه.

وأضاف "اللاعبون الأردنيون يستحقون اللعب في أوروبا.. من الجيد أن نكون في النهائي لأن الجميع يتحدث عن بلدي في فرنسا، وهذا مهم بالنسبة لي وآمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد في النهائي".

وعموتة هو أحد أسباب تألق الأردن، إذ تغلب على الانتقادات الشديدة بعد سجله السيئ في عام 2023 قبل أن يقوده إلى النهائي بفوز مفاجئ على العراق وكوريا الجنوبية.

ويأمل المدرب المغربي أيضا في رؤية المزيد من اللاعبين الأردنيين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ورغم أنه يدرك أن هناك عملا يتعين القيام به في البلاد، لكنه يأمل أن يكون التألق في كأس آسيا بمثابة نقطة انطلاق.

وقال المدرب "قبل البطولة، تحدثت عن المشكلات على مستوى الأندية ولم يكن العديد من اللاعبين جاهزين. ومع ذلك، حققنا هذا النجاح".

وأضاف "نحن بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية، وفي اللاعبين وفي كرة القدم عبر الفئات العمرية. الآن لدينا موسى في الدوري الفرنسي، ونأمل أن يكون لدينا أردنيون في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوريات الأوروبية الأخرى في السنوات القليلة المقبلة.

"نحن بحاجة لمناقشة كيفية إنتاج لاعبين يمكنهم اللعب في أكبر الدوريات في العالم، والوصول إلى النهائي هو حجر الأساس لتحقيق ذلك".

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