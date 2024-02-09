بايدن: العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مبالغ فيها



زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن من حدة لهجته تجاه إسرائيل ووصف القتال الدائر ضد حركة حماس الفلسطينية في الحرب على غزة بأنه غير متناسب.

وقال بايدن في البيت الأبيض مساء الخميس: "أنا أرى، كما تعلمون، أن سير عملية الرد في غزة، في قطاع غزة، كان مبالغا فيه".

هناك العديد من الأبرياء الذين يتضورون جوعا أو في حاجة أو حتى يموتون. وقال بايدن: "يجب أن يتوقف ذلك"

وخلال ظهوره أمام الصحفيين، تناول الرئيس الديمقراطي مسألة الأزمة في الشرق الأوسط.

كما كان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهجة واضحة خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء، حيث حث القيادة الإسرائيلية على بذل المزيد لحماية المدنيين في حرب غزة.

وقال بلينكن في تل أبيب إن نزع الإنسانية الذي شهدته إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عنه مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، لا يمكن أن يكون "ترخيصا" لإسرائيل لتجريد الآخرين من إنسانيتهم.

وتابع بلينكن إن التضحيات اليومية التي تحصدها العمليات العسكرية من السكان المدنيين الأبرياء "لا تزال مرتفعة للغاية"

وقد أبلغ بذلك أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأعضاء آخرين في الحكومة خلال محادثاته.

وتحث الولايات المتحدة إسرائيل منذ بعض الوقت على تعزيز حمايتها للسكان المدنيين وتقديم المزيد من المساعدات لسكان غزة. إلا أن التصريحات الأخيرة للحكومة الأمريكية تشير إلى الانزعاج المتزايد من تصرفات القيادة الإسرائيلية غير المكترثة.

وقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بحسب هيئة الصحة في غزة.

وأثار سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في حرب غزة والكارثة الإنسانية التي حلت بالسكان المدنيين الفلسطينيين كنتيجة مباشرة للصراع، انتقادات دولية حادة لتصرفات إسرائيل.

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