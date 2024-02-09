بوتين للغرب: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة طويلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس أنّ هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا "مستحيلة".

واستمرت هذه المقابلة الموجّهة إلى الجمهور الأمريكي والغربي أكثر من ساعتين وبدت في أحيان كثيرة أشبه بدرس في مادة التاريخ.

وقد شدد الرئيس الروسي خلالها على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تغزو بولندا أو لاتفيا، لافتا الى أنّ موسكو "ليست لديها أيّ مصالح" في هذين البلدين.

وقال بوتين للصحافي في صالة كبيرة حيث كانا يجلسان وجها لوجه "حتى الآن كانت هناك صيحات وأصوات تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".

وأضاف "لكن الآن يبدو أنهم يدركون أنّ هذا أمر صعب تحقيقه، بل إنّه مستحيل. برأيي، هذا الأمر مستحيل بحكم التعريف. هذا لن يحدث أبدا. ويبدو لي أنّ مَن هم في السلطة في الغرب يدركون الآن ذلك أيضا".

وتابع "عليهم أن يفكروا في ما سيأتي بعد ذلك. نحن مستعدون لهذا الحوار".

وأعلن الرئيس الروسي من جهة ثانية أنّه يمكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال بوتين "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".

وقال الرئيس الروسي في مقابلته الأولى مع صحافي غربي منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، إنه يستبعد غزو بولندا أو لاتفيا. وأكّد أنّ بلاده لا تريد توسيع نطاق الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلا "ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة" في ذلك.

وسأل كارلسون المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو تُرسلون فيه قوات روسية إلى بولندا؟" فأجاب بوتين "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".

وأضاف بوتين "ليست لدينا مصالح في بولندا أو لاتفيا أو في أيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة... هذا غير وارد بتاتا".

كما أكد الرئيس الروسي أن انتخاب رئيس أمريكي جديد، في استحقاق مقرر إجراؤه في الخامس من نوفمبر ويُرجَّح أن يضع الجمهوري ترامب في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، لن يغيّر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال بوتين "لقد سألتني للتو عما إذا كان أي شيء سيتغير إذا جاء زعيم آخر. إنها ليست مسألة من هو الزعيم، أو مسألة شخصية شخص محدد".

كان ترامب قد تفاخر بأنه يستطيع وضع حد للحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، من دون أن يخوض في تفاصيل، في حين وصف بايدن نظيره الروسي بأنه مجرم حرب، وأظهر دعما ثابتا لكييف.

وكارلسون الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته فوكس نيوز قبل بضعة أشهر فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه مذّاك على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس (تويتر سابقاً).

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

والثلاثاء، قال المذيع في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين إنّ "معظم الأمريكيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن يعرفوا، لأنّهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إنّ هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأمريكي "وحشية" الرئيس الروسي.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة الأمريكية جون كيربي لصحافيين إنّ "ما فعله بوتين في أوكرانيا يجب أن يكون واضحا للجميع، وكذلك الأسباب الوهمية والسخيفة التي يحاول من خلالها تبرير أفعاله".

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.

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