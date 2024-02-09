تعاون“بوهرنجر إنجلهايم” و“ألفا فارما” لإنتاج عقار للسكري من النوع الثاني في السعودية

جدة – أصداف نيوز:

تحت رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية كشفت بوهرنجر إنجلهايم، إحدى شركات الأدوية الرائدة عالمياً اليوم، نجاح نقل عمليات تصنيع أحد عقاقيرها المبتكرة لعلاج السكري من النوع الثاني إلى المملكة العربية السعودية من خلال“ألفا فارما”، الشركة السعودية الرائدة في مجال تصنيع الأدوية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مذكرة تفاهم كانت بوهرنجر إنجلهايم قد أبرمتها مع وزارة الاستثمار في العام 2023، وتركز على تعزيز التعاون في إنتاج الأدوية محلياً، ونقل المعرفة للارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع السعودي. ويهدف التعاون مع“ألفا فارما” إلى مكافحة مرض السكري من النوع الثاني في المملكة، والذي يتماشى تماماً مع ركائز“رؤية المملكة 2030”. وتم الإعلان رسمياً عن الاتفاقية خلال حفل التوقيع الذي أقيم بمدينة جدة، بحضور ممثلين كبار عن وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى جانب عدد من كبار المديرين التنفيذيين للشركتين.

يستخدم العقار لعلاج مرض السكري من النوع 2 وبما أن“بوهرنجر إنجلهايم” تعتبر شركة قائمة على الأبحاث وتؤمن بالشراكة كسبيل لتحقيق النجاح المنشود، سيعزز هذا التعاون التزامها بالتركيز على صحة المرضى في المملكة، حيث تنطلق من نظرة شاملة لتحديد الاحتياجات العلاجية الأوسع في مجال أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي المترابطة مع بعضها، بما في ذلك السكري من النوع الثاني. وتؤكد الشراكة التي توصل إليها الطرفان على الأهمية القصوى للتعاون المشترك، وتأثيره الإيجابي في تحسين النتائج العلاجية للمرضى، والمساهمة في الحفاظ على صحة المجتمع عموماً.

من جهته، قال سعادة المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية :“يسعدنا أن نشهد هذا التعاون بين“ألفا فارما” و“بوهرنجر إنجلهايم”، لأنه يندرج ضمن المساعي الوطنية الدؤوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم تنوع الاقتصاد الوطني في المملكة. وتتوافق اتفاقية التصنيع محلياً مع مستهدفات“رؤية 2030′′. وندرك في الوقت نفسه الدور الحيوي لمثل هذه الشراكات، وانعكاساتها الإيجابية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز التحول المستمر الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات”.

وأثنى الدكتور رائد السويد، نائب رئيس المركز الوطني للتنمية الصناعية قطاع الدواء والتقنية الحيوية على هذه الخطوة، وأضاف:“تبدي“ألفا فارما” و“بوهرينجر إنجلهايم” أعلى درجات الالتزام إزاء نقل المعرفة وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة من خلال إنتاج الأدوية المهمة محلياً، والإسهام في تقدم القدرات التكنولوجية والصيدلانية. وتُجسّد هذه المبادرة المساعي المشتركة للارتقاء بمعايير التصنيع، وضمان التميّز عن طريق الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في إنتاج العلاجات الأساسية للمرضى في المملكة”.

وأشاد الدكتور أشرف القرين، رئيس قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بجهود الطرفين للتوصل إلى هذه الاتفاقية، وقال في هذا الصدد:“لا تقتصر أهمية إعلان اليوم على جهود الإنتاج المحلي، بل يعكس الفرص الهائلة لتمكين منظومة الرعاية الصحية المحلية. ومن خلال الاستثمار في تطوير الخبرات المحلية، نتطلع إلى المساهمة بشكل كبير في النمو الدائم لقطاع الأدوية، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الضرورية لسكان المملكة”.

يشار إلى أن وجود“بوهرنجر إنجلهايم” في المملكة يعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وتنطلق الشركة من مهمتها ومواصلة جهودها لتعزيز تراثها من خلال توفير الدعم في مجال أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، عن طريق تطوير علاجات متقدمة، باعتبارها شركة قائمة على الأبحاث لتغيير حياة الناس للأجيال القادمة.