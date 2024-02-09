تحالف ثلاثي بين منصة“عقارك” وشركة“جدوى للاستثمار” وشركة“زود الأولى العقارية”

(MENAFN
- Asdaf News)
نظمّت منصة“عقارك” التابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية بالتحالف مع شركة“جدوى للاستثمار” وشركة“زود الأولى العقارية”، حفل تدشين مشروع مخطط النخبة في العاصمة الرياض، وتوقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمار عقارية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي، بتشريف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وحضر حفل التدشين، عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري، إلى جانب لفيف من مسؤولي الجهات التمويلية، الذين أشادوا بالمخطط وما يتميز به من مزايا فريدة، توفر حلولاً من أجل إيجاد منتجات عقارية متميزة، لتواكب تطلعات المطورين والراغبين بالاستثمار والتملّك، ليكون“النخبة” في صدارة المخططات الرائدة، وموطناً للحياة المتوازنة، وعنصراً ممكن في مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.
واطلع معالي الوزير على مجسم افتراضي لمخطط النخبة والذي تبلغ مساحته على أرض الواقع نحو 6 ملايين متر مربع، واستمع إلى شرح مفصّل عنه، وعن مناطقه الستة، وما يتميز به من مزايا خدمية، إلى جانب آلية البيع الإلكتروني عبر منصة“عقارك”، ضمن تجربة تسويقية آمنة، توفرها المنصة لروادها، بدءاً من البحث عن قطع الأراضي المطلوبة، وصولاً لحجزها، وانتهاءً بدفع القيمة والتملك والافراغ.
وقدم رؤساء مجالس إدارات الشركات الثلاث الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تشريف حفل إطلاق مخطط النخبة، وحضوره توقيع اتفاقيات تأسيس صناديق الاستثمار العقارية.
الجدير بالذكر أن مخطط النخبة يحتوي على 6 مناطق مكتملة الخدمات، ومتقنة التخطيط، وهي“درة النخبة” بمساحة إجمالية تصل إلى نحو (مليون متر مربع) لتكون تحفة عمرانية سكنية وتجارية للمستقبل، وتتيح للأسر والمستثمرين السكن والنمو والتناغم مع الحياة بالشكل الأمثل، ومنطقة“صفوة النخبة” (800 ألف متر مربع)، والتي تم تطويرها لتكون أقرب لحياة المواطن ولاحتياجاته. كما تم تطوير منطقة“دانة النخبة” على مساحة (مليون متر مربع) والتي تقدم تصوراً جديداً للحياة العصرية، فيما تتميز منطقة“أماسي النخبة” ببيئة تحتية متميزة، لبناء وحدات سكنية مثالية، وإقامة مشاريع تجارية على مساحة (مليون متر مربع)، في حين تم بناء منطقة“جوهرة النخبة” على أراضٍ تبلغ مساحتها (مليون متر مربع) وتم تطويرها بشكل حديث ومناسب لبناء بيئة تجارية، بمسطحات خضراء، ومقومات ترفيهية. أما منطقة“عالية النخبة”، فهي عبارة عن قطع سكنية وتجارية على مساحة (600 ألف متر مربع)، والتي تم تطويرها لتكون بيئة حضرية، بمزيج حيوي من مراكز الأعمال والابتكار والتعليم والسكن والترفيه والمستودعات.
كما يتميز مخطط النخبة بشبكة مياه مستدامة ومتكاملة الاستخدامات، تراعي الاشتراطات الصحية والمعايير العالمية، كما تم تزويده بشبكة هاتف حديثة من أسلاك الألياف الضوئية لدعم جميع متطلبات خدمات الاتصال العصرية، وبشبكة نموذجية لتصريف مياه الأمطار، بما يضمن وقاية تامة من المشكلات والأضرار الجانبية الناتجة عن هطول الأمطار، فيما يربط المخطط شبكة طرق منظمة، تضم طرقاً داخلية حديثة، لضمان سرعة وانسيابية التنقّل ضمن الشوارع والطرق الفرعية، والتي يصل عرضها إلى 40 متراً، وأرصفة مشاة بعرض لا يقل عن 1.5 متر. أما شبكة الإنارة في المخطط، فتعتمد على نظام إنارة ذكي ومستدام، يمتاز بخاصية توفير الطاقة، وهناك“شبكة الكهرباء”، التي تتميز بخدمات التيار الكهربائي المتكاملة، والتي تعتمد على تجهيزات بنية تحتية متوافقة مع الاشتراطات والممارسات القياسية المتبعة عالمياً، إضافةً إلى شبكة الصرف الصحي، التي تتميز بأحدث تقنيات الصرف الصحي، بهدف تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية.
MENAFN09022024007116015312ID1107831499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.