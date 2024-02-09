تحالف ثلاثي بين منصة“عقارك” وشركة“جدوى للاستثمار” وشركة“زود الأولى العقارية”

MENAFN - Asdaf News) نظمّت منصة“عقارك” التابعة لشركة المنصة الوطنية العقارية بالتحالف مع شركة“جدوى للاستثمار” وشركة“زود الأولى العقارية”، حفل تدشين مشروع مخطط النخبة في العاصمة الرياض، وتوقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمار عقارية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي، بتشريف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.

وحضر حفل التدشين، عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري، إلى جانب لفيف من مسؤولي الجهات التمويلية، الذين أشادوا بالمخطط وما يتميز به من مزايا فريدة، توفر حلولاً من أجل إيجاد منتجات عقارية متميزة، لتواكب تطلعات المطورين والراغبين بالاستثمار والتملّك، ليكون“النخبة” في صدارة المخططات الرائدة، وموطناً للحياة المتوازنة، وعنصراً ممكن في مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

واطلع معالي الوزير على مجسم افتراضي لمخطط النخبة والذي تبلغ مساحته على أرض الواقع نحو 6 ملايين متر مربع، واستمع إلى شرح مفصّل عنه، وعن مناطقه الستة، وما يتميز به من مزايا خدمية، إلى جانب آلية البيع الإلكتروني عبر منصة“عقارك”، ضمن تجربة تسويقية آمنة، توفرها المنصة لروادها، بدءاً من البحث عن قطع الأراضي المطلوبة، وصولاً لحجزها، وانتهاءً بدفع القيمة والتملك والافراغ.

وقدم رؤساء مجالس إدارات الشركات الثلاث الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تشريف حفل إطلاق مخطط النخبة، وحضوره توقيع اتفاقيات تأسيس صناديق الاستثمار العقارية.

الجدير بالذكر أن مخطط النخبة يحتوي على 6 مناطق مكتملة الخدمات، ومتقنة التخطيط، وهي“درة النخبة” بمساحة إجمالية تصل إلى نحو (مليون متر مربع) لتكون تحفة عمرانية سكنية وتجارية للمستقبل، وتتيح للأسر والمستثمرين السكن والنمو والتناغم مع الحياة بالشكل الأمثل، ومنطقة“صفوة النخبة” (800 ألف متر مربع)، والتي تم تطويرها لتكون أقرب لحياة المواطن ولاحتياجاته. كما تم تطوير منطقة“دانة النخبة” على مساحة (مليون متر مربع) والتي تقدم تصوراً جديداً للحياة العصرية، فيما تتميز منطقة“أماسي النخبة” ببيئة تحتية متميزة، لبناء وحدات سكنية مثالية، وإقامة مشاريع تجارية على مساحة (مليون متر مربع)، في حين تم بناء منطقة“جوهرة النخبة” على أراضٍ تبلغ مساحتها (مليون متر مربع) وتم تطويرها بشكل حديث ومناسب لبناء بيئة تجارية، بمسطحات خضراء، ومقومات ترفيهية. أما منطقة“عالية النخبة”، فهي عبارة عن قطع سكنية وتجارية على مساحة (600 ألف متر مربع)، والتي تم تطويرها لتكون بيئة حضرية، بمزيج حيوي من مراكز الأعمال والابتكار والتعليم والسكن والترفيه والمستودعات.

كما يتميز مخطط النخبة بشبكة مياه مستدامة ومتكاملة الاستخدامات، تراعي الاشتراطات الصحية والمعايير العالمية، كما تم تزويده بشبكة هاتف حديثة من أسلاك الألياف الضوئية لدعم جميع متطلبات خدمات الاتصال العصرية، وبشبكة نموذجية لتصريف مياه الأمطار، بما يضمن وقاية تامة من المشكلات والأضرار الجانبية الناتجة عن هطول الأمطار، فيما يربط المخطط شبكة طرق منظمة، تضم طرقاً داخلية حديثة، لضمان سرعة وانسيابية التنقّل ضمن الشوارع والطرق الفرعية، والتي يصل عرضها إلى 40 متراً، وأرصفة مشاة بعرض لا يقل عن 1.5 متر. أما شبكة الإنارة في المخطط، فتعتمد على نظام إنارة ذكي ومستدام، يمتاز بخاصية توفير الطاقة، وهناك“شبكة الكهرباء”، التي تتميز بخدمات التيار الكهربائي المتكاملة، والتي تعتمد على تجهيزات بنية تحتية متوافقة مع الاشتراطات والممارسات القياسية المتبعة عالمياً، إضافةً إلى شبكة الصرف الصحي، التي تتميز بأحدث تقنيات الصرف الصحي، بهدف تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية.