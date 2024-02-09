بمشاركة سعودية.. مركز السينما العربية ينظم حلقات نقاشية بمهرجان برلين

القاهرة – أصداف نيوز:

من المقرر أن يعقد مركز السينما العربية حلقتين نقاشيتين كجزء من أنشطته في الدورة القادمة من مهرجان برلين السينمائي وذلك ضمن فعاليات سوق الفيلم الأوروبي.

تتناول الحلقة النقاشية الأولى، والتي تأتي تحت عنوان“طفرة شباك التذاكر العربي”، الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقترب الآن من مليار دولار، والتي شهدت أرقام مذهلة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى جانب الإنجازات الجديدة التي حققتها السينما المستقلة في دول أخرى مثل مصر. تدير الحلقة ميلاني جودفيلو، كبيرة مراسلي الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.

ستناقش الحلقة النجاح المتنامي للأفلام الناطقة باللغة العربية، ومدى قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود في مواجهة إيرادات شباك التذاكر في المناطق الأخرى في الوقت الحالي، وما يحمله مستقبل ما بعد جائحة كورونا للأعمال السينمائية العربية في مواجهة المنافسة المحلية القوية من وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر.



أما الحلقة الثانية، والتي تحمل عنوان“نقطة التحول الدولية لصناعة السينما السعودية”، والتي سيديرها مايكل روسر، محرر الأخبار الدولية في سكرين إنترناشيونال، فستستكشف مدى تطور صناعة السينما السعودية منذ بدايتها قبل 12 سنة فقط. لقد أصحبت الأفلام السعودية عنصرًا أساسيًا حاضرًا بشكل سنوي في دوائر المهرجانات العالمية، وهو دليل على الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة لتعزيز كل من صناعة الأفلام والبنية التحتية لدور العرض السينمائية، مع إنشاء سلاسل دور عرض بارزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وإنشاء مدينة نيوم، المركز الإعلامي الرائد الذي يضم أكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنها بمثابة موقع تصوير رئيسي لإنتاج المحتوى العالمي، حيث استضافت تصوير 35 عملًا خلال آخر سنتين. وكجزء من هذه الحلقة، ستناقش الجلسة كيف ستواكب المملكة العربية السعودية مع النظام البيئي لصناعة السينما الإقليمية والعالمية كشريك إنتاج دولي.

ومن بين المتحدثين في هاتين الحلقتين كل من:

● واين بورج، المدير العام للصناعات الإعلامية في نيوم

● جيانلوكا شقرا، المدير التنفيذي لشركة Front Row Entertainment

● ماريو حداد جونيور، رئيس التوزيع في شركة Empire International

● علاء كركوتي، المدير التنفيذي لشركة MAD Solutions

● مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام

● علاء فادن، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة تلفاز11

● أمجد أبو العلا، مخرج ومنتج

أعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية، عن حماسهما للدورة القادمة من مهرجان برلين السينمائي وسوق الفيلم الأوروبي، وبقصص النجاح الأخيرة للسينما العربية في وقت تشهد فيه صناعة السينما تراجعًا كبيرًا بشكل عام. كما أعربا عن أسفهما لتراجع عدد جمهور السينما، مشددين على البصمة المتنامية لصناعة السينما السعودية وصناعة السينما العربية بشكل عام على الساحة العالمية.

وقال كركوتي ودياب:“في مواجهة المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العالمي المتغير باستمرار، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون قادرين على الاحتفال بمثل هذه النجاحات: فالأفلام العربية المستقلة تحظى بالاهتمام على المسرح العالمي وتحظى أيضًا بقبول جماهيري في جميع أنحاء العالم، وعلى المستوى المحلي كذلك. يسعدنا أن نشارك هذه الإنجازات مع مجتمع السينما الدولي على أمل أن يعزز ذلك تعاونًا عالميًا أكبر مع قطاع الترفيه الأسرع نموا في العالم في الوقت الحالي. ونود أيضًا أن نشكر مهرجان برلين وسوق الفيلم الأوروبي على توفير منصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستمرار لتوصيل صوتها من خلال استضافة هذه الحلقات”.

بالإضافة إلى الندوات، سيكشف مركز السينما العربية عن العدد الجديد من مجلة السينما العربية. كما سيقدم جائزة شخصية العام السينمائية العربية، وسيعلن عن انضمام أحدث دفعة من النقاد إلى لجنة التحكيم الموسعة لجوائز النقاد للأفلام العربية. كما ستصدر قريبًا قائمة بأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في حلقتي النقاش.