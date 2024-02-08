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سكوتى وشامية وبرتمودى.. بلح شهر رمضان يظهر فى أسواق وشوادر الأقصر (صور)

2/8/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) رصد "اليوم السابع" بدء ظهور بوادر بلح شهر رمضان المبارك الذي يتم شراؤه للتجفيف قبل أسابيع من قدوم الشهر الكريم، حيث انتشر عدد من البائعين بكميات من البلح الأسوانى
المجفف، لبيعه للمواطنين وتجهيزه بمنازلهم خلال الفترة المقبلة، والذي تنوع ما بين "شامية وبرتمودى وسكوتى وبياضة" وغيرها من أنواع البلح الأسوانى.



وتنتشر خلال تلك الأيام باعة البلح فى مداخل القرى والنجوع لبيع البلح المجفف وغيره من أصناف البلح، تمهيداً لقدوم شهر رمضان المبارك خلال الأسابيع المقبلة، حيث تشهد بداية فترة شهر نهاية شهر رجب تجهيز تجار البلح لأنفسهم لتقديم معروضاتهم على الأهالي لتوفير بلح الشهر الكريم وأيام الصيام، حيث يقول إبراهيم محمد جابر إنه يقوم تجار البلح فى الانتشار فى الأسواق حالياً وعلى الطرق الزراعية ومداخل القرى لبيع أنواع البلح المجفف والجاهز لشهر رمضان المبارك.



وأضاف إبراهيم جابر، ابن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم بيع البلح المجفف الأسوانى بأنواعه المختلفة وأسماؤه التي تشمل "شامية وبرتمودى وسكوتى وبياضة وقنديلة وعيونهم"، والتى تبدأ هذا العام من 30 جنيها فقط للكيلو وتصل إلى 70 جنيهاً حسب الصنف وجودته، ويقوم الأهالي بمتابعة أسواق البلح فى تلك الفترة لشراء متطلباتهم خلال الشهر الكريم.



وبجانب البلح الأسوانى تنتشر فى مختلف أرجاء قرى الأقصر زراعات أشجار النخيل، والتى تزيد بكثافة فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، ومدن أرمنت والطود لقروب تلك القرى من نهر النيل وتوافر مياه الري لأشجار النخيل، حيث يقوم التجار قبل قدوم شهر رمضان المبارك بفترة كبيرة بتجهيز معروضاتهم لكي تبدأ أسواق البلح فى الانتشار خلال تلك الأيام.





سعادة الأهالى بانطلاق موسم بلح رمضان بالأسواق



أسعار متنوعة للبلح فى أسواق الأقصر



البلح الأسوانى ينتشر فى شوارع الأقصر



انتشار كميات وانواع البلح بأسواق الأقصر



البلح منتشر فى أسواق الأقصر















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