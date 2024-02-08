الرئس الموريتانى يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى أهمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال الرئيس الغزوني - خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية- إن موريتانيا تكرر تأكيد موقفها المبدئي بضرورة الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والضروري والحاجة إلى التعبئة الدولية لصالح حل الدولتين.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها إسبانيا وبعض الدول الأوربية، قال الرئيس الغزواني إن بلاده تدفع ثمنا باهظا لتولي مسؤولية تدفقات الهجرة الناجمة عن الحالة الأمنية الحساسة في المنطقة، وبمواجهة الهجرة غير النظامية التي التزمت بها بحزم بالشراكة مع مملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا التزام بلاده بالقيام بدورها بشكل كامل، فيما يتعلق بمكافحة تلك الظاهرة بالتعاون مع الجانبين.

وأكد ولد الغزواني أن موريتانيا غالبا ما تعتبر بلد عبور، لكنها أصبحت بلد مقصد، مضيفا أنها تستضيف اليوم مئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين في المخيمات وتوفر لهم التأمين والاستقرار، معتبرا أن هناك جهودًا ضخمة في متابعتهم ومراقبة الحدود وتعبئة قوات الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الحالة الحرجة لانعدام الأمن وعدم الاستقرار السائدة في منطقة الساحل، وتم الاتفاق على مواصلة تعبئة جميع الشركاء من أجل مكافحة الإرهاب ودعم التنمية في هذا المجال، معبرا عن اقتناع بلدان الساحل بأنها لن تتمكن من ضمان استقرارها وأمنها وتنميتها المستدامة إلا بصورة جماعية، سواء مع مجموعة الـ 5 أو بدونها.