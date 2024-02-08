وزير الخارجية الجزائرى يصل نواكشوط فى زيارة رسمية

(MENAFN
- Youm7) وصل وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، الخميس، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط فى زيارة رسمية.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -فى بيان صحفى- أن عطاف يحمل رسالة خطية من الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون إلى نظيره الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى.
وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين، بُغية تعزيز الديناميكية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية -الموريتانية، وإمدادها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح، وكذلك المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.
MENAFN08022024000132011024ID1107831375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.