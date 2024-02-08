وزير الخارجية الجزائرى يصل نواكشوط فى زيارة رسمية

MENAFN - Youm7) وصل وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، الخميس، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط فى زيارة رسمية.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -فى بيان صحفى- أن عطاف يحمل رسالة خطية من الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون إلى نظيره الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى.



وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين، بُغية تعزيز الديناميكية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية -الموريتانية، وإمدادها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح، وكذلك المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.



