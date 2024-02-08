Friday, 09 February 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس السيادة بالسودان يتفقد الخطوط الأمامية للقوات بأُم درمان

2/8/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان.

وقال إعلام مجلس السيادة - إن الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، كان في استقبال رئيس مجلس السيادة حيث قدم العطا تقريرا مفصلا عن سير العمليات من قيادة المتحركات، كما تفقد القائد العام بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .

وشدد رئيس مجلس السيادة القائد العام على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين.
وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها .

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات القائد العام التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب في جبهات عدة.








MENAFN08022024000132011024ID1107831373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث