رئيس مجلس السيادة بالسودان يتفقد الخطوط الأمامية للقوات بأُم درمان

MENAFN - Youm7) قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان.

وقال إعلام مجلس السيادة - إن الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، كان في استقبال رئيس مجلس السيادة حيث قدم العطا تقريرا مفصلا عن سير العمليات من قيادة المتحركات، كما تفقد القائد العام بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .

وشدد رئيس مجلس السيادة القائد العام على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين.

وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها .

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات القائد العام التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب في جبهات عدة.



