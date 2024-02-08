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الاتحاد الأوروبى يضاعف دعمه للأمن فى موريتانيا

2/8/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس في نواكشوط، إن الاتحاد الأوروبى سيضاعف من دعمه للأمن الموريتاني ليصل إلى 40 مليون يورو، خلال العام الجاري.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية -في تصريحات عقب مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم-: "إننا نعملُ على تعزيز شراكتنا في مجال الأمن، الوضعية في منطقة الساحل شديدة الهشاشة، وموريتانيا تلعب دورا أساسيًا في استقرار المنطقة".

وأضافت: "لهذا نحن نزيد من دعمنا للأمن بأكثر من 20 مليون يورو إضافية، ما يرفع الدعم الإجمالي إلى 40 مليون يورو هذه السنة".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التمويلات ستمكن من "تجهيز وحدات عسكرية جديدة لمحاربة الإرهاب، أو لتأمين الحدود الشرقية مع مالي، كما سيمول تكوين الضباط في كلية الدفاع في نواكشوط".

وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية أن زيارتها لموريتانيا تؤكد أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا، وهي شراكة ما فتئت تكبر خلال السنوات الأخيرة في سياق صعب.

وأوضحت أنها تقصد بالسياق الصعب "انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، ولكن أيضًا احتلال أوكرانيا من طرف روسيا وتداعياته الكارثية على العالم، وخاصة أفريقيا، وتنديدكم بهذه الحرب، يجعلنا أقرب لبعض، وفي هذا السياق من الطبيعي أن نسعى لتعزيز وتقوية الشراكة التي تجمعنا، وهذا ما نقوم به اليوم".








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