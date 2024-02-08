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لليوم الخامس .. المحلات التجارية تتسابق فى تخفيضات عروض الأوكازيون الشتوى 2024

2/8/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بتيسير استخراج التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الاوكازيون الشتوى 2024، حيث تستمر الوزارة العمل بالاوكاريون لليوم الخامس على التوالى ، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.





ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية،
وأن نسبة التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%، كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات والتأكد من جدية العروض في تخفيضات الأسعار.



وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.


















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