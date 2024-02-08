أماكن منافذ السلع المتنقلة فى الجيزة.. سيارات موزعة على الأحياء والمراكز

MENAFN - Youm7) تضم محافظة الجيزة عددًا من منافذ السلع المتنقلة، والتي أطلقتها مديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة ومنها اللحوم والدواجن، حيث تغطي تلك المنافذ مختلف الأحياء والمراكز والمدن وتطرح أنواعًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

ونوضح في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، والتي يصل عددها لـ33 منفذًا.

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتبارًا من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.