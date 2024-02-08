غدا التموين تتعاقد على شراء الأرز المستورد لزيادة المخزون الاستراتيجى

(MENAFN
- Youm7) تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا السبت عروض الشركات المشاركة في الممارسة رقم 2 لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد أي منشأ) ، طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التموين على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار
مخفضة
كما تكثف الأجهزة الرقابية حملات على الأسواق للتصدى لاى مخالفات تتعلق بالبيع بازيد من السعر المعلن او حجب السلع عن التداول على ان يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين
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