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غدا التموين تتعاقد على شراء الأرز المستورد لزيادة المخزون الاستراتيجى

2/8/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا السبت عروض الشركات المشاركة في الممارسة رقم 2 لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد أي منشأ) ، طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .






ويأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التموين على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار
مخفضة
كما تكثف الأجهزة الرقابية حملات على الأسواق للتصدى لاى مخالفات تتعلق بالبيع بازيد من السعر المعلن او حجب السلع عن التداول على ان يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين














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