إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس وفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية

MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولي المخابرات الأمريكية، الذين قدموا إحاطة أمام أعضاء الكونجرس، قالوا إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تآكل قدرات حماس القتالية، لكنه لم يقترب من تدميرها.

وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية، الذين قدموا الإحاطة

الأسبوع

الماضي، إنه على الرغم من أن إسرائيل قوضت القدرات القتالية لحماس منذ بدء الحرب، إلا أنها لم تقترب بعد من تدميرها.

وبحسب التقرير فإن المسؤولين الأمريكيين أثاروا الشكوك حول ما إذا كان هدف تقليص قدرات حماس واقعيا، نظرا إلى أن الحركة تعمل كـ"قوة فدائية على الأرض، وأن العديد من الإرهابيين يختبئون في شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس

ـ

التنظيم الذي يصعب اختراقه".

ووفقا لهم، فإن الهدف الأكثر واقعية بالنسبة للإسرائيليين هو إضعاف القوة القتالية

لحماس.

وفي الوقت نفسه، امتنع مسؤولو المخابرات عن تقدير عدد نشطاء حماس الذين قتلوا حتى الآن في الحرب، زاعمين أن هذه التقديرات غير دقيقة إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت تقارير أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار،

منقطع عن الاتصال منذ 10 أيام. وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، فإن السنوار

ليس فقط منعزلا

عن عناصر حماس، بل أيضا عن الدول الوسيطة المشاركة في المفاوضات.



وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار لشبكة NBC الأمريكية أن إسرائيل ستكون على استعداد للموافقة على احتمال نفي زعيم حماس من غزة كجزء من صفقة رهائن محتملة.

وينشر التقرير بالتزامن مع وجود وفد حماس في القاهرة. ورغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نيتهم ​​تصفية السنوار، ونقل التقرير عن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "نحن مستعدون لنفيه، طالما تم إطلاق سراح جميع المختطفين".

وحسب التقرير فإن أحد الحلول التي طرحتها مختلف الأطراف هو "سيناريو بيروت 1982"، حيث

حاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة اللبنانية حتى تم إخلاؤها بموافقة إسرائيلية عبر سفينة ترافقها البحرية الفرنسية إلى أثينا ومن هناك إلى تونس.

